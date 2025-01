Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Tankstelle - aktuelle Ermittlungen

Jena (ots)

Am 24. Januar 2025 berichtete die LPI Jena über einen Einbruch in eine Tankstelle in der Rudolstädter Straße. Noch am selben Tag konnte das genutzte Fahrzeug der Täter aufgefunden werden. Es handelte sich um ein hochmotorisierten schwarzen Audi, der in einem Waldstück in der Nähe der Raststätte Teufelstal mit einem Reifenschaden stand. Die Täter sind demnach weiter zu Fuß geflüchtet und/oder in ein anderes Fahrzeug umgestiegen. Der Bereich wurde durch die Polizei spurentechnisch untersucht und der Pkw sichergestellt. Unter anderem ist auch das Kassensystem aus der Tankstelle festgestellt worden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bekannt ist nun auch, dass vier männliche Täter bei der Tatausführung gehandelt haben. Wer demnach eine auffällige Gruppierung am vergangenen Freitag im Bereich des Teufelstals wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden (03641 81-0, kpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0021399/2025).

