Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Rollerdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten am Montag (18.11.2024, 17:20 Uhr) einen Roller in der Herrenwaldstraße zu entwenden. Das Vorhaben misslang jedoch. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell