POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbrüche in Friseurgeschäfte +++ Zeugen gesucht

In einem versuchten und einem vollendeten Fall des schweren Diebstahls aus Friseurgeschäften ermittelt die Polizei Delmenhorst und bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 15. April 2025, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 16. April 2025, 08:30 Uhr, haben Unbekannte die Eingangstür eines Friseursalons in der Lange Straße, Höhe Wallstraße, aufgebrochen und aus dem Geschäft Bargeld und elektronische Geräte entwendet.

In derselben Nacht wurde versucht, die Tür eines aktuell geschlossenen Salons in der Langenwischstraße, Höhe Achternweg, aufzuhebeln. Anwohner wurden gegen 03:30 Uhr durch entsprechende Geräusche wach, zudem schlugen Hunde in der Nachbarschaft an. Das Tatvorhaben wurde erfolglos abgebrochen.

Die Polizei fragt nun, wer verdächtige Personen in der Innenstadt bzw. am Tatort in der Langenwischstraße gesehen hat. Zeugen können sich unter 04221/1559-0 melden.

