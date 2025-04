Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Mittwoch, 16. April 2025, ein Ermittlungsverfahren gegen den Verursacher eingeleitet worden.

Der 82-jährige Delmenhorster war gegen 10:20 Uhr mit einem VW auf der Cramerstraße in Richtung Düsternortstraße unterwegs. Ungefähr in Höhe der Moltkestraße geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Kleinwagen einer 58-Jährigen aus Delmenhorst, die die Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Beide Personen blieben unverletzt, ihre Autos mussten aber abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Im Verlauf der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 82-Jährige aufgrund körperlicher und geistiger Mängel zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet sein könnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins an.

