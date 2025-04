POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Drei Personen bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein Friseursalon in Hude war das Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Montag, 14. April 2025, 09:30 Uhr, bis Dienstag, 15. April 2025, 08:00 Uhr, haben sich Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Friseurgeschäft in der Straße "Auf der Nordheide" in Hude verschafft. Aus dem Salon entwendeten sie ...

