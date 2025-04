POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeug bei Unfall in Brake beschädigt +++ Verursacher gesucht

Delmenhorst (ots) - Vermutlich durch einen technischen Defekt ist am Montag, 14.April 2025, 12:00 Uhr, ein Oldtimer in Hude in Brand geraten. Es entstand hoher Sachschaden. Ein 56-jähriger Mann aus Hude war mit einem 60 Jahre alten, gepflegten Jaguar auf der Parkstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung im Bereich der Königsstraße musste er halten und bemerkte den ...

