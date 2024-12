Mörfelden-Walldorf (ots) - Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Freitag (06.12.) in Mörfelden-Walldorf zu. Mit Gewalt verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 12.30 und 22.05 Uhr über die Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus in der Martin-Luther-Straße. Dort ließen sie mehrere Münzen mitgehen. Ertappt von der Bewohnerin wurde ein Einbrecher dagegen am gleichen Tag gegen 20.00 Uhr, in einem Haus ...

mehr