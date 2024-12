Groß-Gerau (ots) - In der Gerhart-Hauptmann-Straße in Dornheim drangen am Samstagabend (07.12.) unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die ungebetenen Besucher betraten anschließend mehrere Zimmer. Im weiteren Verlauf erbeuteten sie Schmuck und Geld. Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der ...

mehr