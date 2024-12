POL-DA: Pfungstadt: Berauscht und ohne Führerschein mit gestohlenem Auto unterwegs

Lorsch (ots) - Lorsch - Am Samstag, dem 07.12.2024, wurde zwischen 12:00 und 22:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Lorsch ein geparkter schwarzer Mercedes am hinteren Stoßfänger beschädigt. Das Fahrzeug wurde ordnungsgemäß in einer Parklücke am Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. ...

mehr