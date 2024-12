POL-WAF: Warendorf. Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Samstag (30.11.2024) um 18.57 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Gesamtschulde an der Sedanstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw, Mercedes G-Klasse wurde an der Front beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

mehr