Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Zigaretten-Automat gesprengt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu Unbekannten geben, die sich am Montagmorgen (02.12.2024, 05.00 Uhr) an einem Zigarettenautomaten in Drensteinfurt-Rinkerode zu schaffen gemacht haben?

Die Täter sprengten Teile des Automaten an der Straße Haverland vermutlich mittels Pyrotechnik und flüchteten anschließend.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen in der Umgebung bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell