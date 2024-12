Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person

Warendorf (ots)

Am Freitag (29.11.2024) um 14.20 Uhr kam es auf der Münsterstraße in Wadersloh-Diestedde zu einem Auffahrunfall. Ein 81-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Pkw die Münsterstrasse in Richtung Beckum. Verkehrsbedingt musste er mit seinem Fahrzeug anhalten. Hinter ihm fuhr eine 18-jährige Frau aus Wadersloh mit ihrem Pkw. Diese fuhr auf das vorrausfahrende Auto auf. Hinter der jungen Frau folgte eine 26-jährige ebenfalls aus Wadersloh mit ihrem Pkw. Diese fuhr dann auf den Wagen der 18-jährigen auf. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 11000 Euro.

