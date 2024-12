Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: BAB 67

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Büttelborn (ots)

Am 07.12.2024 (Samstag) gegen 07:50 Uhr kam es auf der A 67, zwischen der Anschlussstelle Büttelborn und der Rastanlage Büttelborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 90 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er den rechten Fahrstreifen mit seinem Kleinwagen. Die 47 Jahre alte Fahrerin des Pkw hinter dem Kleinwagen scherte zum Überholen nach links aus. Der 46 Jahre alte Fahrer eines auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und versuchte auszuweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Pkw schleuderte in die rechten Leitplanken und stieß dann gegen den Kleinwagen. Hierbei wurden er und der Fahrer des Kleinwagens schwer verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei der Bergung der Insassen wurde die Feuerwehr aktiv. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Hierfür bleibt der rechte Fahrstreifen aktuell weiterhin gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell