Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Freitag (06.12.) in Mörfelden-Walldorf zu. Mit Gewalt verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 12.30 und 22.05 Uhr über die Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus in der Martin-Luther-Straße. Dort ließen sie mehrere Münzen mitgehen. Ertappt von der Bewohnerin wurde ein Einbrecher dagegen am gleichen Tag gegen 20.00 Uhr, in einem Haus in der Georg-Büchner-Straße, worauf der Unbekannte ohne Beute vom Tatort flüchtete. Eine Fahndung der Polizei verlief anschließend ergebnislos. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell