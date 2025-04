Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden durch Fahrzeugbrand in Hude

Delmenhorst (ots)

Vermutlich durch einen technischen Defekt ist am Montag, 14.April 2025, 12:00 Uhr, ein Oldtimer in Hude in Brand geraten. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 56-jähriger Mann aus Hude war mit einem 60 Jahre alten, gepflegten Jaguar auf der Parkstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung im Bereich der Königsstraße musste er halten und bemerkte den Geruch von verschmortem Plastik und das Aufsteigen von Qualm aus dem Armaturenbrett. Da der Jaguar in der Folge ausging, schob er ihn in die Blumenstraße. Hier schlugen Flammen aus dem Motorraum, die zunächst von Passanten mithilfe von Feuerlöschern bekämpft wurden. Weitere Löscharbeiten übernahmen Einsatzkräfte der umgehend verständigten Freiwilligen Feuerwehr Hude.

Am Oldtimer entstanden insbesondere im Bereich des Motorraums erhebliche Schäden, die auf etwa 30.000 Euro geschätzt wurden. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

