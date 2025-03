Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher kamen über das Dach - Bargeld aus Supermarkt erbeutet

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Straße der Opfer des Faschismus. Zwischen Samstag, 20.10 Uhr und Montag, 5.50 Uhr, verschafften sich der oder die Täter über das Dach Zutritt in den Markt. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Die Polizei in Nordhausen bittet nun um Zeugenhinweise. Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0075261

