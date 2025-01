Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden- Zeugen nach Raub gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Das Regionalkommissariat K45 in Alzey bittet um Mithilfe und Meldung von Zeugen.

Am Montag den 15.01.2025 kam es laut Aussage eines 38-Jährigen auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Mühlstraße in Kirchheimbolanden, zu einem Raub.

Der 38-jährige Mann zeigte bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden an, dass er gegen 18.15 Uhr am genannten Tag, von zwei unbekannten Männern angegriffen wurde. Die beiden bislang unbekannten Täter schlugen laut Angaben des Mannes auf ihn ein, als er sich im Bereich der Parkplatzausfahrt/ Mühlstraße befand. Im Anschluss an den, wohl mehrere Minuten andauernden Angriff, raubten die beiden Täter den Geldbeutel des 38-Jährigen und flüchteten unerkannt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Da diese Stelle sowohl von Fahrzeugen als auch von Fußgängern zu dieser Uhrzeit stark frequentiert ist, erhoffen die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 oder Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell