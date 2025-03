LPI-NDH: Radfahrer kollidiert mit geparktem Auto

Bad Frankenhausen (ots) - Am Samstagmittag wurde von einem Grundstück in Bad Frankenhausen Schrott und Buntmetall entwendet. Der flüchtige Dieb wurde durch den Eigentümer bis zum Eintreffen der Polizei verfolgt. Das Diebesgut wurde im Anschluss an den Eigentümer heraus gegeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

