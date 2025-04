Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Tweelbäke-Ost

Delmenhorst (ots)

Bei einem weiteren schweren Verkehrsunfall in Tweelbäke-Ost sind am Montag, 14. April 2025, gegen 14:15 Uhr, vier Menschen verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein Mann aus Hude mit einem Traktor die Bremer Straße in Richtung Oldenburg. In Höhe vom Schmidtsweg wollte er nach links auf ein Grundstück fahren, musste aufgrund von Gegenverkehr aber halten. Hinter ihm kam der Fahrer eines Transporters zum Stillstand. Der dann folgende, 22-jährige Fahrer eines weiteren Kleintransporters erkannte die Situation zu spät. Um ein Auffahren zu verhindern, wich er nach links in den Gegenverkehr aus. Hier kollidierte er frontal mit dem SUV eines 67-Jährigen aus dem Ammerland, der auf der Bremer Straße in Richtung Delmenhorst unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 67-Jährige schwere Verletzungen. Zwei Mitfahrerinnen im SUV, ebenfalls aus dem Ammerland, wurden leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen trug der 22-jährige Unfallverursacher davon. Alle vier Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Zum Unfallort rückten außerdem zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altmoorhausen aus.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden. An der Unfallstelle kam es bis 16:00 Uhr zu Behinderungen.

