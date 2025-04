Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes +++ Verdächtiger Jugendlicher flüchtet vor der Polizei und leistet erheblichen Widerstand +++ Schaulustige greifen Beamte an

Delmenhorst (ots)

Nach einer Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes in Delmenhorst ist ein verdächtiger Jugendlicher vor der Polizei geflohen. Er leistete im weiteren Verlauf erheblichen Widerstand. Schaulustige behinderten die Kontrolle und griffen die Beamten sogar an.

Am Sonntag, 13. April 2025, gegen 18:00 Uhr, ist ein zwölfjähriger Delmenhorster im Bereich der Skateanlage "Am Stadtbad" von einem zunächst unbekannten Jungen geschlagen worden. Im Rahmen der Fahndung wollten Beamte der Polizei in der Bahnhofstraße einen jungen Mann kontrollieren, der der Beschreibung des Verursachers entsprach. Er ergriff aber sofort die Flucht und konnte erst nach einer kurzen Verfolgung in der Kirchstraße gestellt werden. Als ihm der Grund der Kontrolle erläutert wurde, reagierte der Jugendliche umgehend aggressiv und setzte sich zur Wehr. Auch Passanten störten die Kontrolle und brachten lautstark ihr Missfallen zum Ausdruck. Eine bisher unbekannte Person warf sogar mit einer gefüllten PET-Flasche nach den Beamten, verfehlte diese aber knapp. Um die Identität des jungen Mannes und eine mögliche Beteiligung an der Körperverletzung klären zu können, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Während des Transports gab er dauerhaft Beleidigungen von sich und spuckte einem Beamten ins Gesicht.

Gegen den 16-Jährigen aus Ganderkesee wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter deshalb die Entnahme einer Blutprobe an. Anschließend wurde der 16-Jährige in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Der Grund für seine Flucht ist vermutlich im unerlaubten Mitführen eines Teleskopschlagstocks zu suchen, wodurch er zudem gegen Bestimmungen des Waffengesetzes verstoßen hat. An der ursprünglichen Körperverletzung war er zumindest nicht beteiligt, hier gilt ein 15-jähriger Delmenhorster als verdächtig. Wer die Flasche nach den Beamten geworfen hat, wird in einem gesonderten Ermittlungsverfahren geklärt.

