Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Hatten leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Hatten hat am Sonntag, 13. April 2025, gegen 11:30 Uhr, ein Autofahrer leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der 25-jährige Oldenburger war zur Unfallzeit mit einem Volvo auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Sandkrug und dem Kreuz Oldenburg-Ost war er durch einen Fahrstreifenwechsel eines vorausfahrenden Wohnmobils zu einer Vollbremsung und einem Ausweichen gezwungen. Der Oldenburger prallte in die Außenschutzplanken und klagte anschließend über Schmerzen im Oberkörper. Sein Volvo musste abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 17.000 Euro.

Die bislang unbekannten Verursacher setzten ihre Fahrt mit dem Wohnmobil, an dem wahrscheinlich Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Duisburg (DU) angebracht, fort und entfernten sich vom Unfallort. Wer weitere Hinweise zum Wohnmobil oder dessen Insassen geben kann, wird gebeten, unter 04435/9316-0 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell