POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall in Hatten leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - In der Nacht zum 12.04.2025 zerstörte bislang unbekannte Täterschaft ein Fenster auf der Gebäuderückseite einer Apotheke in der Hunoldstraße in Wardenburg. Das Aufbrechen weiterer Türen misslang, sodass die Täterschaft nicht weiter in dem Gebäude vordringen konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte kein Diebesgut erlangt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. ...

