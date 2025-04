Delmenhorst (ots) - Am Samstag, den 12.04.2025, um 11:46 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Bremerhavener mit einem Mercedes die B 437 in Richtung Varel. An der Kreuzung in Stadland-Schwei, Lindenstraße, musste er an einer rotlichtzeigenden Ampel anhalten. Ein 65-jähriger Fahrer aus Rheinland-Pfalz, der mit seinem ...

mehr