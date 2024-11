Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus, Tresor und Wertkassette erbeutet

Hamm-Werries (ots)

Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Freitag, 22. November 19:40 bis 22:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Alten Uentroper Weg in Werries. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Haus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Erbeutet wurden ein Möbeltresor und eine Wertkassette, in denen sich unter anderem Bargeld und Schmuck befanden. Der Beuteschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

