Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit dreileichtverletzten Personen in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 12.04.2025, um 11:46 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Bremerhavener mit einem Mercedes die B 437 in Richtung Varel. An der Kreuzung in Stadland-Schwei, Lindenstraße, musste er an einer rotlichtzeigenden Ampel anhalten. Ein 65-jähriger Fahrer aus Rheinland-Pfalz, der mit seinem Mercedes hinter ihm fuhr, bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den stehenden Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß wurden jeweils die Fahrer und eine Mitfahrerin aus dem wartenden Mercedes leicht verletzt. Diese wurden zwecks medizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 20000 Euro. Gegen den Fahrzeugführer aus Rheinland-Pfalz wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

