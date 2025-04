Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verfolgungsfahrt in Wildeshausen ++ Gefährdung anderer Personen ++ Verursacher ohne Führerschein ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 11.04.2025, kam es es gegen 11:15 Uhr im Stadtgebiet Wildeshausens zu einer Verfolgungsfahrt, in deren Verlauf andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, der Verursacher aber letztlich von der Polizei gestellt werden konnte. Eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung befuhr dabei die Delmenhorster Straße in Richtung Stadtmitte, als ihnen ein grüner Pkw Skoda Octavia mit polnischer Zulassung entgegenkam. Um diesen zu kontrollieren, wendete die Streifenwagenbesatzung, woraufhin der Skoda erkennbar beschleunigte und nachfolgend nach links in die Straße "Im Hagen" abbog. Hier überholte er zwei Pkw, um danach nach links in die Straße "Am Hunteufer" abzubiegen und die Fahrt auf einem Schotterweg fortzusetzen. Beim Passieren einer dortigen Engstelle gefährdete er drei Fußgänger, bog dann nach rechts auf die Delmenhorster Straße ab, wo die Fahrt schließlich auf einem Grundstück der Straße "Huntetor" endete. Als Fahrer des verursachenden Pkw wurde ein 34-jähriger Wildeshauser festgestellt, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Neben den drei der Polizei namentlich bekannten Fußgängern bittet die Polizei insbesondere die Insassen der beiden Fahrzeuge, die vom Verursacher in der Straße "Im Hagen" überholt wurden, aber auch weitere bislang unbekannte Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431/9410 zu melden.

