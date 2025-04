Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrer eines Sattelzugs auf der Autobahn 1 in Emstek gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Fahrer eines Sattelzuges stoppten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Freitag, 11. April 2025, 03:10 Uhr, auf der Autobahn 1 in Emstek.

Die Beamten waren mit ihrem Streifenwagen auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs und schlossen ungefähr in Höhe Cloppenburg auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer hatte Probleme beim Halten der Spur und geriet mehrfach auf den mittleren Fahrstreifen bzw. den Standstreifen. Die Kontrolle des 33-jährigen Mannes aus Rumänien führten sie auf einem Parkplatz in der Nähe des Dreiecks Ahlhorn durch. Aufgrund der Fahrweise und weil es in der Fahrerkabine nach Alkohol roch, boten sie dem 33-Jährigen einen Alkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 0,95 Promille.

Der Promillewert in Verbindung mit den gezeigten Fahrunsicherheiten begründete den Verdacht der Fahruntüchtigkeit. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde sein Sattelzug mit einer technischen Sperre versehen.

