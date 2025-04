POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Geplanter Transport eines verkehrsunsicheren Sattelanhängers in Dötlingen scheitert +++ Für den Transport bereitstehender Anhänger ebenfalls verkehrsunsicher

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Autobahnpolizei Ahlhorn: Geplanter Transport eines verkehrsunsicheren Sattelanhängers in Dötlingen scheitert +++ Für den Transport bereitstehender Anhänger ebenfalls verkehrsunsicher

Delmenhorst

Seit September 2024 steht auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord in Dötlingen ein Sattelanhänger. Dieser ist damals aufgrund schwerer technischer Mängel als verkehrsunsicher eingestuft worden, der weitere Betrieb war nicht mehr zulässig. Die verantwortliche Spedition aus Litauen ist seitdem mehrfach aufgefordert worden, den Anhänger abzuholen. Nun meldeten sich Verantwortliche des Unternehmens am Donnerstag, 10. April 2025, bei der Autobahnpolizei Ahlhorn und kündigten den Abtransport an. Als Beamte der Autobahnpolizei auf dem Parkplatz eintrafen, um eine angebrachte Sperre zu entfernen, war der verkehrsunsichere Sattelanhänger bereits mit einem Kran auf einen von der Spedition bereitgestellten Sattelzug verladen worden.

Allerdings machte auch der für den Transport bereitstehende Sattelanhänger auf den ersten Blick einen schlechten Eindruck. Auch bei ihm führten die Beamten eine sogenannte technische Unterwegskontrolle durch und stellten hierbei eine gebrochene Bremsscheibe fest. Bei der gründlicheren technischen Untersuchung durch Sachverständige einer nahegelegenen Prüfstation wurden weitere zehn gravierende Mängel an der Bremsanlage bescheinigt. Insgesamt wurde auch dieser Sattelanhänger als verkehrsunsicher eingestuft.

Da es sich bei den Mängeln ausschließlich um Wartungsmängel handelt, wurde gegen den ausländischen Halter ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Das Bußgeld wurde in diesem Fall verdoppelt, sodass eine Sicherheitsleistung in Höhe von 585 Euro hinterlegt werden musste. Erst nach Durchführung aller erforderlichen Reparaturen kann dem 37-jährigen Fahrer des gesamten Gespanns eine Weiterfahrt gestattet werden.

