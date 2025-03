Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 5: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Lastwagen beteiligt - Pressemeldung Nr. 1

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots)

Derzeit sind Polizei und Feuerwehr wegen eines Verkehrsunfalls auf der A 5 in Höhe St. Leon-Rot im Einsatz.

Gegen 13.15 Uhr war es auf der Fahrbahn in Richtung Heidelberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lastwagen gekommen. In der Folge ist an dem Lastwagen der Tank aufgerissen und es war offenbar Kraftstoff ausgetreten.

Der mittlere und rechte Fahrstreifen ist derzeit gesperrt, der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Vorbeifahrende Fahrzeugführer werden gebeten, keine brennenden Gegenstände auf die Fahrbahn zu werfen.

Es hat sich bereits ein Rückstau von rund 5 Kilometern Länge gebildet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell