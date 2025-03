POL-MA: Mannheim: 25-Jähriger verursacht Unfall bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes in einer Gartenlaube in Plankstadt alarmiert. Gegen 12 Uhr war in einer Gartenhütte im Garten eines Anwesens in der Humboldtstraße ein Brand ausgebrochen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Plankstadt konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht werden und ein ...

