POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Gartenlaube

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein unbekannter Autofahrer wurde am Freitagabend in Hemsbach handgreiflich gegenüber einer 56-jährigen Autofahrerin, die ihm zuvor die Vorfahrt genommen hatte. Die 56-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW auf der Tilsiter Straße in Richtung Thomastraße unterwegs. An der ...

mehr