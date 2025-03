Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertiges Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr und Sonntagfrüh gegen 05:45 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Stadtteil Neckarau ein hochwertiges Fahrrad, welches mit einem Rad- und Kettenschloss an einem Fahrradständer in der Wolframstraße gesichert war. Das Fahrrad hat einen Neuwert in Höhe von knapp 7.000 Euro. Hinweise zum Tathergang oder zur unbekannten Täterschaft sind bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell