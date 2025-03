Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Frau erschrickt vor Hund und stürzt schwer

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag befuhr eine 69-Jährige auf ihrem E-Bike den Fußweg zwischen der Wieslocher Straße und der Zähringer Straße. Dort traf sie um kurz nach 9:30 Uhr auf einen 56-jährigen Hundebesitzer, der dort mit seinem Tier Gassi ging. Aus unerfindlichen Gründen riss sich der Hund von der Leine los und stürmte auf die Radfahrerin zu. Darüber erschrocken, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell