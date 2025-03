Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer wird handgreiflich - Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Autofahrer wurde am Freitagabend in Hemsbach handgreiflich gegenüber einer 56-jährigen Autofahrerin, die ihm zuvor die Vorfahrt genommen hatte.

Die 56-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW auf der Tilsiter Straße in Richtung Thomastraße unterwegs. An der Kreuzung zu Straße "Am Schäffgraben" nahm sie einem von rechts kommenden Audi-Fahrer die Vorfahrt, woraufhin sie und ihr Beifahrer jeweils entschuldigend die Hand hoben. Der Audi-Fahrer beleidigte dann anschließend die Beiden, indem er ihnen den ausgestreckten Mittelfinger zeigte. Die Frau hielt daraufhin an und der Beifahrer begab sich zum Audi, um den Fahrer wegen der Beleidigung zur Rede zu stellen. Daraufhin schlug der Unbekannte zweimal mit der Faust ins Gesicht des 58-jährigen Beifahrers und rief ihm beleidigende Worte mit unangemessenem Inhalt entgegen. Anschließend verließen alle drei die Örtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzungen gegen den unbekannten Audi-Fahrer werden durch den Polizeiposten Hemsbach geführt und dauern noch an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Tatablauf und zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell