POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gondenbrett OT Wascheid (ots) - Am 08.03.2025 ereignete sich gegen ca. 21:15 Uhr in Gondenbrett Ortsteil Wascheid ein Vollbrand einer Scheune. Hierbei wurden neben dem Gebäudekomplex an sich auch die darin befindlichen land- und forstwirtschaftlichen Geräte schwer beschädigt. Eine im angrenzenden Wohnhaus lebende Anwohnerin konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Übergriff der Flammen auf das Wohnhaus ...

