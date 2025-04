Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer nach Sturz in Kirchseelte gestorben

Delmenhorst (ots)

Durch einen Sturz hat am Sonntag, 13. April 2025, gegen 11:15 Uhr, ein Radfahrer in Kirchseelte schwere Verletzungen, denen er am Abend erlag.

Der 89-jährige Mann aus Harpstedt war mit einem Pedelec im Brachlandweg unterwegs. Zwischen der Straße "Bei dem neuen Kampe" und dem Lindbergweg kam er aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Eine unbeteiligte Frau kam an der Unfallstelle vorbei und forderte Rettungskräfte für den nicht ansprechbaren Mann an. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, in dem er noch am Abend gestorben ist.

Mögliche Zeugen, die den Verstorbenen auf dem Fahrrad (Foto) haben fahren sehen, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

