Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Drei Frauen bei Unfall in Ganderkesee schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Ganderkesee-West sind am Montag, 14. April 2025, 08:10 Uhr, drei Frauen schwer verletzt worden. Es entstanden zudem hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 43-jährige Frau aus dem Saterland mit einem Skoda die Autobahn 28 in Richtung Bremen, die sie an der Anschlussstelle Ganderkesee-West verließ. An der Einmündung zur B212 wollte sie nach links in Richtung Bookholzberg einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt einer 46-Jährigen, die mit einem Kia in Richtung Ganderkesee unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß erlitten die 43-Jährige, ihre 26-jährige Beifahrerin aus Friesoythe und die 46-jährige Frau aus Ganderkesee schwere Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die beiden erheblich beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 35.000 Euro.

An der Unfallstelle kam es bis ungefähr 10:50 Uhr zu Behinderungen.

