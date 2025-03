Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall auf der Kurt-Schuhmacher-Straße - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Kurt-Schuhmacher-Straße / Ottmerstraße, 19.03.2025, 15:20 Uhr

Vergangenen Mittwoch kam es an der Kreuzung Kurt-Schuhmacher-Straße Ecke Ottmerstraße zu einem Verkehrsunfall.

Während eine 24-Jährige mit ihrem weißen VW Up auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung John-F.-Kennedy-Platz fuhr, kam ihr eine 74-jährige Autofahrerin ebenfalls mit einem weißen VW Up entgegen und bog nach links in die Ottmerstraße ab. Hierbei kollidierten sie und wurden jeweils leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Ampelschaltung geben können. Diese melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst unter 0531 476 3935.

