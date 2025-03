POL-BS: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Kirchstraße 18.03.25, 17.15 Uhr Zeugen gesucht Am gestrigen frühen Abend kam es auf der Kirchstraße in Timmerlah zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 44-jährige Braunschweigerin schwer verletzt wurde. Die 44-Jährige fuhr dabei mit ihrem VW UP! auf der Kirchstraße in Richtung Klein Gleidingen. Zeitgleich kam aus der entgegengesetzten Richtung ein 53-Jähriger mit seinem Mazda. In ...

