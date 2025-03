Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall in Timmerlah

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kirchstraße

18.03.25, 17.15 Uhr

Zeugen gesucht

Am gestrigen frühen Abend kam es auf der Kirchstraße in Timmerlah zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 44-jährige Braunschweigerin schwer verletzt wurde.

Die 44-Jährige fuhr dabei mit ihrem VW UP! auf der Kirchstraße in Richtung Klein Gleidingen. Zeitgleich kam aus der entgegengesetzten Richtung ein 53-Jähriger mit seinem Mazda. In einer Kurve kurz vor dem Ortsausgang kam es in einer Kurve zum nahezu frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Frau wurde durch den Unfall zunächst lebensgefährlich verletzt.

Nach erfolgreichen Reanimationsmaßnahmen alarmierter Rettungskräfte, wurde die 44-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Mittlerweile habe sich ihr Zustand stabilisiert.

Der Fahrer des Mazda wurde ebenfalls leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst. Zwecks Auswertung von Unfallspuren wurde ebenfalls ein Sachverständiger hinzugezogen.

Im Zuge der Unfallermittlung werden nun auch Zeugen gesucht, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell