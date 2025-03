POL-BS: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 für die Polizeiinspektion Braunschweig

Braunschweig (ots) - A2, Richtung Berlin, 11.03.25, 04:20 Uhr Am frühen Dienstagmorgen kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Braunschweig ein Auto, welches mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Auto zuvor in NRW entwendet wurde. Der 23-jährige Fahrer des Autos war nicht im Besitz einer gültigen ...

mehr