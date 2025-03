POL-BS: Autobahnpolizei stoppt betrunkenen Autodieb ohne Führerschein - Festnahme

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Hohes Feld 10.03.25, 17.15 Uhr Mehrere Verletzte und erheblicher Sachschaden Am gestrigen frühen Abend ist es in Stöckheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, der mehrere Verletzte und erheblichen Sachschaden zur Folge hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache ist dabei ein 82-Jähriger Wolfenbütteler zunächst mit seinem Porsche in der Straße Hohes Feld rückwärtsfahrend gegen ein ...

mehr