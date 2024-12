Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall mit Reh

Landkreis Sömmerda (ots)

In den Abendstunden des 18.12.2024 ereignete sich im Landkreis Sömmerda ein Wildunfall mit einem Reh. Gegen 17:40 Uhr war ein 31-jähriger BMW-Fahrer auf der Landstraße von Elxleben nach Witterda unterwegs gewesen, als zwei Rehe die Fahrbahn überquerten. Eines der Tiere lief dem 31-Jährigen in die Fahrerseite und verursachte an seinem BMW einen Schaden von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte sich das Tier von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. (DS)

