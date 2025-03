Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall in Stöckheim

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hohes Feld

10.03.25, 17.15 Uhr

Mehrere Verletzte und erheblicher Sachschaden

Am gestrigen frühen Abend ist es in Stöckheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, der mehrere Verletzte und erheblichen Sachschaden zur Folge hatte.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist dabei ein 82-Jähriger Wolfenbütteler zunächst mit seinem Porsche in der Straße Hohes Feld rückwärtsfahrend gegen ein Hindernis gestoßen. Folglich setzte er seine Fahrt unter hoher Beschleunigung wieder geradeaus in Richtung Leipziger Straße fort und geriet in den Gegenverkehr, wobei sein Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Mazda zusammenstieß, welcher dadurch um 180 Grad herumgeschleudert wurde. Anschließend überfuhr der 82-Jährige unter weiterer Beschleunigung die Leipziger Straße, kollidierte in der weiterführenden Straße Hohes Feld mit drei linksseitig geparkten PKW, stieß dann frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 17-Jährigen zusammen, bevor er nach weiteren Metern zum Stillstand kam. Der VW des 17-Jährigen wurden dabei ebenfalls herumgeschleudert und stieß dadurch gegen eine Hauswand.

Folgende Personen wurden durch den Unfall verletzt: Der 82-jährige Fahrer und die 85-jährige Beifahrerin des unfallverursachenden Porsche. Beide Insassen wurden einem Krankenhaus zugeführt. Der 17-jährige Fahrer des VW (begleitetes Fahren mit 17 J.) und seine 44-jährige Mutter (Begleiterin). Beide wurden einem Krankenhaus zugeführt. Vor Ort erschien noch der Vater und die Schwester des 17-Jährigen. Beide wurden durch Rettungskräfte betreut.

Entstandene Schäden:

An insgesamt sechs Fahrzeugen, die in Gänze nicht mehr fahrbereit waren, entstand größtenteils massiver Schaden. Zudem wurde ein Poller sowie eine Hauswand und ein zum Grundstück gehörender Metallzaun mit Schiebetor beschädigt.

Alle beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Zwecks medizinischer Versorgung und Betreuung befanden sich mehrere Rettungswagen im Einsatz.

Zur Bergung einzelner Unfallbeteiligter befand sich die Feuerwehr vor Ort.

Außerdem wurden Firmen für die Beseitigung von Unfallschäden sowie die Reinigung der Fahrbahn angefordert.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Braunschweig. Im Rahmen der einhergehenden Ermittlungen zur Unfallursache, ist auch eine Prüfung der Fahreignung des unfallverursachenden 82-Jährigen impliziert. Ebenso führt die Polizei Ermittlungen zum technischen Zustand des unfallverursachenden Fahrzeuges.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell