POL-HH: 241129-2. Einladung zum Polizeigottesdienst und Hinweis auf Änderung des Ortes

Zeit: 08.12.2024, 11:00 Uhr

Ort: Hamburg-Altstadt, Katharinenkirchhof 1

Traditionell findet der jährliche Polizeigottesdienst zum 2. Advent in der Hauptkirche St. Jacobi statt. In diesem Jahr ist jedoch der Umzug in die Hauptkirche St. Katharinen notwendig.

Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten ist die Hauptkirche St. Jacobi geschlossen, daher wird der diesjährige Adventsgottesdienst in der Hauptkirche St. Katharinen stattfinden. Es bleibt aber die Anfangszeit um 11:00 Uhr. Der Gottesdienst findet natürlich unter Mitwirkung des Polizeiorchesters statt und wird geleitet von Polizeipastor Patrick Klein.

Das diesjährige Thema der Predigt lautet "Prüfung bestanden". Was sich dahinter verbirgt? Lassen Sie sich überraschen...Interessierte sind jedenfalls ganz herzlich zu diesem evangelischen Gottesdienst eingeladen.

