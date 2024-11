Polizei Hamburg

POL-HH: 241126-2. Führungswechsel in der Schutzpolizei - Einladung zum Fototermin

Hamburg (ots)

Zeit: 28.11.2024, 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-Winterhude, Bruno-Georges-Platz, Polizeipräsidium

Am Donnerstag übernimmt der Leitende Polizeidirektor Timo Zill (52) in einem symbolischen Akt die Führung der Schutzpolizei. Medienschaffende sind zu diesem Fototermin herzlich eingeladen.

Der bisherige Leiter der Schutzpolizei, Matthias Tresp, geht nach fast zweieinhalb Jahren auf diesem Posten und mehr als 43 Dienstjahren bei der Polizei in Pension. Er hatte 1981 seine Ausbildung im mittleren Dienst begonnen und während seiner Dienstzeit zwei Laufbahnaufstiege absolviert. Maßgeblich geprägt wurde seine Karriere unter anderem durch viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei den Spezialeinheiten und die Leitung mehrerer Polizeikommissariate.

Herr Tresp übergibt nun im Beisein von Polizeipräsident Falk Schnabel den Staffelstab an seinen bisherigen Stellvertreter. Als Chef der Schutzpolizei übernimmt Timo Zill damit die Verantwortung für mehr als viertausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Vergangenheit hat er unter anderem das Polizeikommissariat 33 in Winterhude geleitet, war Pressesprecher der Polizei Hamburg und hatte verschiedene leitende Funktionen innerhalb der Schutzpolizei inne.

Der Fototermin wird an der Treppe zum Haupteingang des Polizeipräsidiums stattfinden, bei Regen im Foyer. Es besteht auch die Möglichkeit für O-Töne.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden gebeten, sich bis zum 28.11.2024, 13:00 Uhr, unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de anzumelden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell