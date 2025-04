Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Durch Übermüdung von der Fahrbahn abgekommen

Delmenhorst (ots)

Im übermüdeten Zustand hat am Donnerstag, 17. April 2025, gegen 00:45 Uhr, ein junger Autofahrer einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht und sich leichte Verletzungen zugezogen.

Der 24-jährige Mann aus Nordenham befuhr mit einem Kleinwagen die Langenwischstraße in Richtung Bremer Straße. Ungefähr in Höhe der Margarethenstraße kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Baum. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und gilt als leicht verletzt. An seinem Auto entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.

Weil der 24-Jährige gegenüber Zeugen und der Polizei angab, am Lenkrad eingeschlafen zu sein, bestand der Verdacht einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs. Da durch den Unfall aber keine fremden Sachen von bedeutendem Wert beschädigt wurden, nahmen die Beamten zunächst Abstand von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

