POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Harpstedter Restaurant +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Im übermüdeten Zustand hat am Donnerstag, 17. April 2025, gegen 00:45 Uhr, ein junger Autofahrer einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht und sich leichte Verletzungen zugezogen. Der 24-jährige Mann aus Nordenham befuhr mit einem Kleinwagen die Langenwischstraße in Richtung Bremer Straße. Ungefähr in Höhe der Margarethenstraße kam er ...

mehr