POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 18.04.2025

++ Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen ++

Am Freitag, den 17.04.2025, ereignete sich gegen 20:40 Uhr auf der Bremer Straße ein Auffahrunfall, bei dem sich zwei Fahrzeugführer leicht verletzten. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude befuhr mit seinem PKW die Bremer Straße in Richtung Delmenhorst. Aus Unachtsamkeit übersah dieser einen 32-jährigen Gabelstapler-Führer, ebenfalls aus Hude, der die Bremer Straße in gleiche Richtung befahren hatte. Durch die anschließende Auffahrkollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Führer des Gabelstaplers wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf circa 21.000EUR. Die Straße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Die Straßenmeisterei kümmerte sich anschließend um die Reinigung der Fahrbahn.

