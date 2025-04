Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall unter dem Einfluss von Alkohol

Speyer (ots)

In der Nacht zum Sonntag (06.04.2025) um 01:23 Uhr befuhr ein 42-Jähriger in seinem PKW der Marke BMW die Große Greifengasse in Speyer. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der Fahrzeugführer aufgrund des Einflusses von Alkohol beim Linksabbiegen von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere auf dem Gehweg montierte Pfosten. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort. Nach Mitteilung über den Verkehrsunfall durch eine Zeugin, konnte der voll besetzte PKW bei laufendem Motor schließlich in der Kleinen Greifengasse einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da ausgehend von dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte und dieser eine verwaschene Aussprache hatte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 2,10 Promille. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt.

